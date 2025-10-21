Roma Ford apre una carrozzeria per studenti all' istituto De Amicis-Cattaneo

Una carrozzeria a scuola firmata Ford. È questa la novità introdotta dalla casa automobilistica statunitense all'interno dell'Istituto Ford Professionale "De Amicis-Cattaneo" di Roma. Frutto di un'importante ristrutturazione da parte di Ford, la struttura rappresenta un centro di formazione di alto livello per i futuri professionisti del settore automotive, integrando le più recenti tecnologie e strumentazioni. Un luogo di inclusione e formazione, dove studenti e studentesse possono imparare e formarsi. Si tratta della prima carrozzeria in Italia inaugurata da una casa automobilistica all'interno di un istituto scolastico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

