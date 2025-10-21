Roma Femminile UFFICIALE il rinnovo di Di Guglielmo | firma fino al 2028

Nell’ultima giornata di campionato prima della sosta la Roma Femminile si è imposta per 3-1 sul Napoli, mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno. Contro le partenopee non ha potuto essere della sfida Lucia Di Guglielmo, che oggi ha potuto però festeggiare il rinnovo di contratto. È infatti ufficiale il prolungamento dell’accordo fino al prossimo 30 giugno 2028 con la formazione giallorossa. Sui profili social del club è stato pubblicato un video utilizzando una tazzina di caffè, simbolo dell’esultanza della classe ’97. Un caffè miscela 2028 #ASRomaWomen pic.twitter.com0K8oKiyTgP — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 21, 2025 Il comunicato della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, UFFICIALE il rinnovo di Di Guglielmo: firma fino al 2028

Argomenti simili trattati di recente

Tutte le giallorosse convocate con le rispettive nazionali! asroma.com/it/notizie/741…$ASRomaFemminile - X Vai su X

Under 17 femminile - Girone Elite - Roma Team Up 84 - Jr Basket Roma 53 Parziali: 7-28, 8-28, 12-23, 7-22 Roma Team Up: Russo 8, Bizzarri 9, D’Ammassa 6, Troisi 13, Recchia 9, Pesa 10, De Mei 10, Maghelli 12, Ciotti 7. All. Bongiorno, ass. Boggio, pre - facebook.com Vai su Facebook

Roma Femminile, rinnovo fino al giugno 2029 per Olivie Lukasova - L’AS Roma è lieta di annunciare che Olivie Lukasova ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Riporta m.tuttomercatoweb.com

Femminile, Greggi rinnova fino al 2029: il comunicato - La calciatrice giallorossa prolunga il contratto con la società giallorossa. Si legge su ilromanista.eu

Dopo Lukasova un altro rinnovo. Anche Soggiu prolunga con la Roma Femminile - Giornata di rinnovi in casa Roma Femminile, perché il club, dopo quello del portiere Olivie Lukasova, ha fatto sapere che anche Valentina Soggiu ha prolungato il proprio accordo con la società, ... Come scrive tuttomercatoweb.com