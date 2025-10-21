Roma Femminile problemi per Rieke contro il Napoli | le ultime sulle sue condizioni
È tempo di pausa nazionali anche per la Roma Femminile, che non tornerà in campo prima del mese di novembre, inaugurandolo che il big match contro l’Inter. Le giallorosse si presentano a questa sosta con alle spalle la bella vittoria sul Napoli, che ha permesso di restare a punteggio pieno in cima alla classifica. Nel corso della gara con la formazione partenopea, il tecnico Rossettini ha dovuto rinunciare a Annalena Rieke, costretto a lasciare il campo nel primo tempo. Escluse lesioni per Rieke. La centrocampista giallorossa, arrivata nella Capitale durante l’estate, è uscita malconcia a causa di un problema al ginocchio, per il quale sarebbero arrivati aggiornamenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tutte le giallorosse convocate con le rispettive nazionali! asroma.com/it/notizie/741…$ASRomaFemminile - X Vai su X
Under 17 femminile - Girone Elite - Roma Team Up 84 - Jr Basket Roma 53 Parziali: 7-28, 8-28, 12-23, 7-22 Roma Team Up: Russo 8, Bizzarri 9, D’Ammassa 6, Troisi 13, Recchia 9, Pesa 10, De Mei 10, Maghelli 12, Ciotti 7. All. Bongiorno, ass. Boggio, pre - facebook.com Vai su Facebook
Femminile, niente lesione per Rieke: le condizioni della calciatrice - La centrocampista era uscita malconcia dalla partita di Serie A tra il Napoli e la Roma: riscontrato un edema, da stabilire i tempi di recupero ... Lo riporta ilromanista.eu
Femminile, gran tris al Napoli: Roma prima da sola - Le giallorosse tornano a vincere dopo il ko di Champions contro il Barcellona. Si legge su ilromanista.eu
Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti" - La partita è stata condotta come avevamo previsto, con grande compattezza, ci aspettavamo. tuttomercatoweb.com scrive