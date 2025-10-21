Roma Femminile problemi per Rieke contro il Napoli | le ultime sulle sue condizioni

È tempo di pausa nazionali anche per la Roma Femminile, che non tornerà in campo prima del mese di novembre, inaugurandolo che il big match contro l’Inter. Le giallorosse si presentano a questa sosta con alle spalle la bella vittoria sul Napoli, che ha permesso di restare a punteggio pieno in cima alla classifica. Nel corso della gara con la formazione partenopea, il tecnico Rossettini ha dovuto rinunciare a Annalena Rieke, costretto a lasciare il campo nel primo tempo. Escluse lesioni per Rieke. La centrocampista giallorossa, arrivata nella Capitale durante l’estate, è uscita malconcia a causa di un problema al ginocchio, per il quale sarebbero arrivati aggiornamenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

