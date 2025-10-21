Roma est senza medici a novembre in arrivo un camice bianco a Villaggio Prenestino
Un primo tampone che non basta, però, per risolvere l’emergenza. Da novembre un medico di medicina generale prenderà servizio presso la nuova Casa della Comunità di Villaggio Prenestino, che verrà inaugurata il 27 ottobre. Una prima risposta a un problema che riguarda tutto il territorio di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Breaking News - Roma, 21 ottobre 2025 — Sala della Lupa, Palazzo Montecitorio Il Sindacato Medici Italiani partecipa oggi agli Stati Generali “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, promossi dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni del lavor - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo morto in ospedale a Roma, 5 medici a giudizio - X Vai su X
Colle del Sole e Villaggio Prenestino senza medici di base, nuova emergenza a Roma est - Tra pensionamenti e dottori che preferiscono trasferirsi altrove i due quartieri del VI municipio rischiano di rimanere senza medici di famiglia ... Scrive romatoday.it
Roma, mancano 100 medici di famiglia: quali sono le zone più critiche - Ora, di medici di base a Roma, ne mancano un centinaio (500 se si considera invece tutta l’area metropolitana) e quindi c’è solo, si fa per dire, il disagio di intere zone ... Segnala ilmessaggero.it
Roma, grave carenza dei medici di famiglia nella città: municipi più colpiti - A Roma mancano 100 medici di base nella città e la situazione peggiora se si considera l'intera area metropolitana, dove il numero arriva a 500 ... Da ilquotidianodellazio.it