Roma dramma alla Tiburtina | bimbo di 11 anni precipita dal 3° piano mentre saluta la sorellina
Il bambino era in un B&B con la madre, è in condizioni gravissime. Un dramma improvviso, consumato in pochi istanti. Un bambino di 11 anni è precipitato questa mattina dal terzo piano di un palazzo in via Beniamino De Ritis, zona Tiburtina a Roma. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sporto dalla finestra per guardare la sorellina che usciva dal portone, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. Ora lotta tra la vita e la morte all’ ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il dramma in pochi secondi. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto troppo ed è precipitato dal terzo piano. E' successo alle 11.40 in via Beniamino De Ritis, i - facebook.com Vai su Facebook
Alla Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie presenta Couture di Alice Winocour, dramma sul cancro e sulla femminilità. L’attrice racconta la propria esperienza Video di Chiara Ugolini - X Vai su X
Bimbo precipita dalla finestra di un palazzo a Roma, è gravissimo - Il piccolo, 11 anni, si sarebbe sporto per vedere la sorella che in quel momento usciva dal portone. Come scrive quotidiano.net
Un bimbo di 11 anni cade dalla finestra a Roma, è in gravissime condizioni - Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di casa a Roma. Si legge su msn.com
Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra per salutare la sorella: è grave - Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Segnala tg24.sky.it