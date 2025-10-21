Il bambino era in un B&B con la madre, è in condizioni gravissime. Un dramma improvviso, consumato in pochi istanti. Un bambino di 11 anni è precipitato questa mattina dal terzo piano di un palazzo in via Beniamino De Ritis, zona Tiburtina a Roma. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sporto dalla finestra per guardare la sorellina che usciva dal portone, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. Ora lotta tra la vita e la morte all’ ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il dramma in pochi secondi. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roma, dramma alla Tiburtina: bimbo di 11 anni precipita dal 3° piano mentre saluta la sorellina