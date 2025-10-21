Roma celebra il Dia de los Muertos | al Largo Venue la festa messicana della vita e della memoria
Anche Roma si tinge dei colori tipici della cultura messicana per una delle feste più suggestive al mondo: il Día de los Muertos. Il prossimo 26 ottobre, al Largo Venue, musica, cibo, danze e altari floreali renderanno omaggio alla vita e alla memoria come nella tradizionale festa mesoamericana in un evento che unisce mistero, allegria e spiritualità. Pronti per un appuntamento che trasformerà la Capitale in un piccolo angolo di Città del Messico? Leggi anche: — Halloween a Roma, il Ghost Tour che devi fare almeno una volta Il Dia de Los Muertos a Roma: la tradizione messicana prende vita a Torpignattara. 🔗 Leggi su Funweek.it
Argomenti simili trattati di recente
Cinquant’anni dopo la sua tragica scomparsa, Pier Paolo Pasolini torna a vivere nella sua Roma con PPP Visionario, un vasto programma di appuntamenti promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura per celebrare la memoria, l’eredità e la visione - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma celebra la Giornata della Salute Mentale: donato materiale sportivo al Team Special #ASRoma - X Vai su X
Roma celebra il Dia de los Muertos: al Largo Venue la festa messicana della vita e della memoria - Il Dia de los Muertos, la festa tipica messicana dedicata alla memoria dei defunti e alla celebrazione della vita, sbarca anche a Roma al Largo Venue! Lo riporta funweek.it
Día de los Muertos: la festa, la vita e l’amore eterno - Un'esplosione di musica e cultura per celebrare l'amore oltre la morte. Secondo lagazzettadellospettacolo.it
Marcha por la Tierra y la Salud Planetaria en el Día de la Tierra en Roma - Con motivo del Natale di Roma, en el marco del Villaggio per la Terra de Villa Borghese que celebra el Día de la Tierra en Italia, mañana 21 de abril a las 11 partirá desde la espléndida terraza del ... Lo riporta ilmessaggero.it