Roma celebra il Dia de los Muertos | al Largo Venue la festa messicana della vita e della memoria

Anche Roma si tinge dei colori tipici della cultura messicana per una delle feste più suggestive al mondo: il Día de los Muertos. Il prossimo 26 ottobre, al Largo Venue, musica, cibo, danze e altari floreali renderanno omaggio alla vita e alla memoria come nella tradizionale festa mesoamericana in un evento che unisce mistero, allegria e spiritualità. Pronti per un appuntamento che trasformerà la Capitale in un piccolo angolo di Città del Messico? Il Dia de Los Muertos a Roma: la tradizione messicana prende vita a Torpignattara.