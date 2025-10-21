Roma | Boniek La Roma mi piace

"La squadra mi piace, ma ha un problema evidente da risolvere. Ecco cosa penso di Dovbyk". Roma, Boniek al 'Corriere dello Sport' analizza il momento dei giallorossi soffermandosi anche sulle difficoltà che vive la squadra di Gasperini. Nella Roma ha giocato negli anni '80 in qualità di stella di prima grandezza. Oggi Zbigniew Boniek la segue con attenzione e ne parla al Corriere dello Sport. IL PROBLEMA DI GASP – "Qualche problema là davanti c'è ed è evidente ma penso anche che Gasperini sappia fare il suo mestiere: quindi fidatevi, troverà una soluzione e la squadra volerà".

