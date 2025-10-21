Roma | Boniek La Roma mi piace
. “La squadra mi piace, ma ha un problema evidente da risolvere. Ecco cosa penso di Dovbyk”.. Roma, Boniek al ‘Corriere dello Sport’ analizza il momento dei giallorossi soffermandosi anche sulle difficoltà che vive la squadra di Gasperini.. Nella Roma ha giocato negli anni ’80 in qualità di stella di prima grandezza. Oggi Zbigniew Boniek la segue con attenzione e ne parla al Corriere dello Sport.. IL PROBLEMA DI GASP – “Qualche problema là davanti c’è ed è evidente ma penso anche che Gasperini sappia fare il suo mestiere: quindi fidatevi, troverà una soluzione e la squadra volerà”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Scopri altri approfondimenti
Roma, Boniek su Ziolkowski: “Adora difendere. Con l’Inter ha fatto bene” #ASRoma - X Vai su X
Le scelte di Rossettini per la sfida contro il Napoli: #ASRoma #RomaFemminile #SerieAFemminile #NapoliRoma #footballnews #ForzaRoma #dajeroma - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Boniek promuove i giallorossi con riserva: «La squadra mi piace, ma ha un problema evidente da risolvere. Ecco cosa penso di Dovbyk» - Roma, Boniek al ‘Corriere dello Sport’ analizza il momento dei giallorossi soffermandosi anche sulle difficoltà che vive la squadra di Gasperini Nella Roma ha giocato negli anni ’80 in qualità di stel ... Come scrive calcionews24.com
La Roma scopre Ziolkowski, Boniek: "Il tipo di difensore difficile da trovare oggi" - L'ex calciatore della Roma, Zbigniew Boniek, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano polacco Meczyki, ha parlato anche della prestazione. Scrive tuttomercatoweb.com
Boniek è sicuro: “Ziolkowski un talento puro. Dovbyk? Fa a spallate, ma fatica…” - Zibì analizza il percorso della nuova Roma di Gasperini: "Quattro squadre più forti dei giallorossi, ma con Gian Piero tutto è possibile" ... Scrive msn.com