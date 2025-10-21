Roma blinda la rete 5G Cybersicurezza e sovranità digitale nel segno dell’asse atlantico

Palazzo Chigi ha completato un passo cruciale nella strategia italiana di difesa digitale: le reti mobili 4G e 5G entrano ufficialmente tra le tecnologie sensibili tutelate dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Con un decreto firmato dal Sottosegretario Alfredo Mantovano per conto della Presidenza del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il governo estende le misure già previste dal Dpcm del 30 aprile 2025, introducendo criteri di premialità per fornitori e tecnologie provenienti da Paesi Ue, Nato o partner strategici dell’Alleanza Atlantica. Un segnale forte ma anche una mossa geopolitica che rafforza l’asse europeo e atlantico riguardo la gestione delle infrastrutture mobili, oggi cuore pulsante di ogni attività economica e amministrativa, che oggi dovrà orientarsi verso attori considerati “affidabili” dal punto di vista della cybersicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Roma blinda la rete 5G. Cybersicurezza e sovranità digitale nel segno dell’asse atlantico

News recenti che potrebbero piacerti

Giornata mondiale dell'alimentazione, Roma blindata @TgrRaiLazio https://rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/10/dalla-giornata-mondiale-dellalimentazione-a-roma-inter-weekend-blindato-per-la-capitale--2b5af455-d1bb-429d-aded-18471a375d19.html?wt_mc - X Vai su X

Roma, il ghetto ebraico si blinda per il 7 ottobre: le immagini - facebook.com Vai su Facebook

Roma blinda la rete 5G. Cybersicurezza e sovranità digitale nel segno dell’asse atlantico - Palazzo Chigi ha completato un passo cruciale nella strategia italiana di difesa digitale: le reti mobili 4G e 5G entrano ufficialmente tra le tecnologie sensibili tutelate dal perimetro di sicurezza ... Segnala formiche.net

Rete 5G, test su smartphone: serie tv e gaming ora volano. L'esperimento di Fastweb+Vodafone - Uno smartphone tra le mani che, grazie alla rete 5G e a una velocità mai raggiunta prima, ottiene in pochi secondi prestazioni eccezionali che guardano al futuro: in pochi secondi, ... Si legge su ilmessaggero.it

Fastweb + Vodafone raggiungono 2.5 Gbps su rete 5G: Roma apre la strada al 5G Advanced - Roma diventa, in questi giorni, è diventata protagonista di un risultato storico per le telecomunicazioni italiane. Scrive tecnoandroid.it