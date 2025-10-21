Roma bimbo si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade | è gravissimo

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025

È stato ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma bimbo si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade 232 gravissimo

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, bimbo si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade: è gravissimo

Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada.

Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi.

Il bambino di 10 anni, precipitato nel vuoto in zona Tiburtina a Roma, è stato portato intubato al Bambino Gesù.

