Roma bimbo di 11 anni si sporge dal balcone e cade per salutare la sorellina | è gravissimo

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno proceduto a stabilizzare il piccolo intubandolo per poi trasferirlo al pronto soccorso in un corsa disperata contro il tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, bimbo di 11 anni si sporge dal balcone e cade per salutare la sorellina: è gravissimo

Contenuti che potrebbero interessarti

Bimbo precipita dalla finestra, è grave: si era sporto per salutare la sorellina https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/bimbo_precipita_tiburtino-424927371/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

?Bimbo di Rosarno morto al Bambino Gesù di Roma: cinque medici a giudizio - facebook.com Vai su Facebook

Un bimbo di 11 anni cade dalla finestra a Roma, è in gravissime condizioni - Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di casa a Roma. Riporta msn.com

Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra per salutare la sorella: è grave - Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Lo riporta tg24.sky.it

ROMA EST – Bimbo di 11 anni precipita dal terzo piano: è gravissimo - Secondo quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero”, un bimbo di 11 anni è precipitato dal balcone ... Come scrive tiburno.tv