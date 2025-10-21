Roma bimbo di 11 anni cade dal balcone al terzo piano | L’abbiamo visto a terra terribile

Ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal terzo piano di un immobile adibito a casa vacanza in via Beniamino De Ritis, nel quartiere Tiburtino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma, bimbo di 11 anni cade dal balcone al terzo piano: «L’abbiamo visto a terra, terribile»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bimbo cade dalla finestra a Roma, gravissimo. Ipotesi incidente: era in casa con la madre, si sarebbe sporto per salutare la sorella #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo precipita dalla finestra, è grave: si era sporto per salutare la sorellina https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/bimbo_precipita_tiburtino-424927371/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita dal B&b, Rocco è gravissimo - Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. ilgazzettino.it scrive

Bimbo precipita dalla finestra di un palazzo a Roma, è gravissimo - Il piccolo, 11 anni, si sarebbe sporto per vedere la sorella che in quel momento usciva dal portone. Come scrive quotidiano.net

Dramma a Roma, bambino di 11 anni precipita dalla finestra per salutare la sorellina: è grave - Dramma questa mattina a Roma, dove un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra del terzo piano per salutare la sorellina. notizie.it scrive