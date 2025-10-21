Roma bimbo di 11 anni cade dal balcone al terzo piano | L’abbiamo visto a terra terribile

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal terzo piano di un immobile adibito a casa vacanza in via Beniamino De Ritis, nel quartiere Tiburtino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

roma bimbo di 11 anni cade dal balcone al terzo piano l8217abbiamo visto a terra terribile

© Quotidiano.net - Roma, bimbo di 11 anni cade dal balcone al terzo piano: «L’abbiamo visto a terra, terribile»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma bimbo 11 anniBimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita dal B&b, Rocco è gravissimo - Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. ilgazzettino.it scrive

roma bimbo 11 anniBimbo precipita dalla finestra di un palazzo a Roma, è gravissimo - Il piccolo, 11 anni, si sarebbe sporto per vedere la sorella che in quel momento usciva dal portone. Come scrive quotidiano.net

roma bimbo 11 anniDramma a Roma, bambino di 11 anni precipita dalla finestra per salutare la sorellina: è grave - Dramma questa mattina a Roma, dove un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra del terzo piano per salutare la sorellina. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Bimbo 11 Anni