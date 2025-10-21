Roma bambino di 11 anni cade dalla finestra | è grave

A Roma un bambino di 11 è caduto dalla finestra di una palazzina rimanendo gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzione l’11enne si è sporto per salutare la sorella che usciva dal portone ed è caduto nel vuoto. Soccorso in ambulanza, è ricoverato in terapia intensiva al Bambin Gesù. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

