Roma bambino di 11 anni cade dalla finestra | è grave

A Roma un bambino di 11 è caduto dalla finestra di una palazzina rimanendo gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzione l’11enne si è sporto per salutare la sorella che usciva dal portone ed è caduto nel vuoto. Soccorso in ambulanza, è ricoverato in terapia intensiva al Bambin Gesù. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra: è grave

News recenti che potrebbero piacerti

Il balcone da cui è caduto un bambino di 11 anni, a Roma, zona Tiburtina: è un terzo piano. Il piccolo voleva salutare la sorellina appena uscita - facebook.com Vai su Facebook

Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra: è grave - Secondo le prime ricostruzione l’11enne si è sporto per salutare la sorella che usciva dal portone ed è ... Riporta tg24.sky.it

Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra per salutare la sorella: è grave - Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Come scrive tg24.sky.it

Bambino di 11 anni si sporge dalla finestra per salutare la sorellina e precipita: è grave - Roma, bambino di 11 anni precipita da una finestra mentre guarda la sorellina in strada: ricoverato in gravi condizioni al Bambino Gesù. Come scrive blitzquotidiano.it