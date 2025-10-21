Roma attaccante cercasi | i nomi sul taccuino di Massara
A poco meno di due mesi dall’apertura del calciomercato invernale, la Roma è chiamata a giocare d’anticipo nel tentativo di rinforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La sconfitta rimediata sabato scorso contro l’ Inter ha ulteriormente evidenziato il problema più grande fin qui riscontrato da Gasperini: la fase realizzativa. Delle sette reti messe a segno in campioanto, soltanto una è arrivata da una punta di ruolo. Con un Dovbyk impreciso e autore di prestazioni deludenti, Ferguson ancora alla caccia del primo sigillo in giallorosso e un Dybala inadatto a fare il falso nove, Massara è chiamato a trovare una soluzione offensiva che sia convincente sia sul piano economico che quello prestazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
