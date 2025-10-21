Dopo il match di Europa League contro il Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico di giovedì, la Roma sarà impegnata in trasferta nella prossima giornata della competizione. Il 6 novembre i giallorossi saranno di scena all’ Ibrox Stadium di Glasgow, dove affronteranno i Rangers in una gara che potrebbe rivelarsi determinante per il cammino europeo della squadra di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, il club ha annunciato date e modalità di vendita dei biglietti per i tifosi che vorranno seguire la squadra in Scozia e sostenere la Roma in questa importante trasferta europea. Venerdì 24 ottobre alle ore 12:00 inizierà la vendita dei tagliandi per il settore ospiti (costo 35 euro). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, aperta la vendita dei biglietti per Rangers e Udinese