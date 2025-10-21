Roma ancora out Angelino | a rischio anche per il Sassuolo
I problemi fisici non danno pace ad Angelino. Il terzino spagnolo della Roma, fermo ormai da tempo, non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni a Trigoria. Il problema influenzale e la successiva bronchite asmatica hanno complicato il suo recupero: il terzino manca dal campo del “Fulvio Bernardini” da più di dieci giorni. Come riportato da Sky Sport, Angelino non si è allenato nemmeno oggi ed è in forte dubbio sia per la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, sia per la successiva gara di campionato contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Le opzioni sulla sinistra. Gian Piero Gasperini dovrà quindi ridisegnare la corsia sinistra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Torna il campionato, domani sera la capolista #Roma ospita l’#Inter. I giallorossi senza Angelino e Bailey, ritrovano Dybala. #Gasperini: «Negli anni all’Atalanta ho sofferto l’Inter? Quando la Juve era molto forte facevamo fatica con loro, e di conseguen - facebook.com Vai su Facebook
Verso Roma-Inter: in gruppo Bailey, differenziato per Angelino. Soulé: "Roma a vita, voglio l'Argentina". Anche Gravina spinge per lo stadio https://bit.ly/4o4V37V #AsRoma - X Vai su X
Roma, Gasperini non potrà contare su Angelino: starà fuori per settimane! Ecco le ultimissime sulle sue condizioni - Roma, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione Angelino: out per settimane! Lo riporta calcionews24.com
Roma | Infortunio Angelino, suona l’allarme: il verdetto per Europa League e 8^ giornata - Dopo il ko contro l’Inter, la Roma si concentra sulla prossima sfida europea. fantamaster.it scrive
Infortunio Angeliño cosa filtra su Roma-Viktoria Plzen - L'esterno spagnolo si è fermato di nuovo per problemi fisici: non ci sarà in Europa League, al suo posto giocherà Tsimikas ... Riporta msn.com