I problemi fisici non danno pace ad Angelino. Il terzino spagnolo della Roma, fermo ormai da tempo, non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni a Trigoria. Il problema influenzale e la successiva bronchite asmatica hanno complicato il suo recupero: il terzino manca dal campo del “Fulvio Bernardini” da più di dieci giorni. Come riportato da Sky Sport, Angelino non si è allenato nemmeno oggi ed è in forte dubbio sia per la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, sia per la successiva gara di campionato contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Le opzioni sulla sinistra. Gian Piero Gasperini dovrà quindi ridisegnare la corsia sinistra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ancora out Angelino: a rischio anche per il Sassuolo