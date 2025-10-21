Roma a fuoco un appartamento morta una 91enne | gravissima la figlia

I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti intorno alle 16,50 in via Diano Marina incrocio con via di Torrevecchia per l ‘incendio di un appartamento ad un piano rialzato di una palazzina di tre piani: all’interno madre e figlia, rispettivamente di 91 e 67 anni. Mentre una parte del personale spegneva l’incendio, altri vigili del fuoco portavano fuori le due donne: per l’anziana madre, purtroppo, non c’era più nulla da fare. La figlia invece è stata assicurata ai sanitari del 118 che l’hanno portata immediatamente in ospedale date le sue condizioni gravissime. È stato tratto in salvo anche un cane che risiedeva con le due donne. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, a fuoco un appartamento, morta una 91enne: gravissima la figlia

