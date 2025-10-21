Roma 250.000 anni fa | a Montesacro vivevano i primi Neanderthal d’Europa
Migliaia di anni prima dei Fori Imperiali e delle legioni, quella che oggi è Roma era una savana. Là dove nella contemporaneità scorrono auto in un traffico a volte estremo, un tempo vagavano elefanti, rinoceronti e ippopotami. E tra loro, a Roma c’erano i primi Neanderthal d’Europa: due individui vissuti circa 250.000 anni fa, scoperti proprio a Montesacro, lungo le sponde dell’Aniene. Un passato remoto, sepolto sotto metri di storia che vogliamo riscoprire. Leggi anche: — Roma, il museo sotterraneo di otto piani unico al mondo: sarà alto quanto il Vittoriano Roma, Montesacro, culla dei Neanderthal: la più antica comunità d’Europa tra Aniene e tangenziale. 🔗 Leggi su Funweek.it
