Rocchi sul rigore di Milan-Fiorentina | Non è rigore e non è da VAR

Gianluca Rocchi prende posizione sul discusso episodio da rigore in Milan-Fiorentina. Come . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Anche per Rocchi il rigore assegnato al Milan non c’era. Ma Marinelli e Abisso non verranno fermati Vai su Facebook

Rocchi "assolve" Marinelli e Abisso: i due non saranno fermati per il rigore in #Milan-#Fiorentina Nessuno stop per direttore di gara e il Var. Il fallo su #Gimenez c'era, ma l'atteggiamento tenuto dopo il contatto dal messicano non è considerato certamente ben - X Vai su X

Bufera arbitri: "Milan-Fiorentina, no rigore e no Var". Rocchi boccia Marinelli e Abisso, fermati - Continuano le polemiche sul penalty assegnato a San Siro, oggi i vertici CAN chiariranno in tv l'episodio tra Parisi e Gimenez ... Da msn.com

Pagina 2 | Bufera arbitri: "Milan-Fiorentina, no rigore e no Var". Rocchi boccia Marinelli e Abisso, fermati - Continuano le polemiche sul penalty assegnato a San Siro, oggi i vertici CAN chiariranno in tv l'episodio tra Parisi e Gimenez ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cds – Rocchi ferma Marinelli e Abisso: mai rigore quello del Milan. Che direbbe l’Inter se… - Posizione chiara quella del designatore in merito al rigore assegnato da Marinelli al Milan nel corso della gara con la Fiorentina ... Come scrive msn.com