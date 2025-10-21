Rocchi prende posizione | Mai rigore e mai da VAR le parole sul penalty assegnato al Milan

Inter News 24 Rocchi su Milan Fiorentina, Marinelli e Abisso saranno fermati dopo l’errore sul calcio di rigore a Leao: linea dura del designatore. Continua a far discutere il rigore assegnato da Marinelli al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez, episodio che ha deciso la sfida contro la Fiorentina e consegnato ai rossoneri il primo posto in classifica. Come riportato dal Corriere dello Sport, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha espresso una posizione netta: «Non è rigore e non è da VAR». Già domenica notte, subito dopo la partita, questa opinione circolava tra gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com

