Rocchi boccia il rigore di Milan-Fiorentina | Non è mai rigore e non è mai da Var Corsport
Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, torna sul rigore assegnato domenica sera in Milan-Fiorentina, rigore che ha consentito alla squadra di Allegri di realizzare la rete del 2-1 (con doppietta di Leao). Rigore aspramente contestato dalla Fiorentina, prima con Pradé e poi con Pioli. Il Corsport riporta le parole di Rocchi, parole che oggi dovrebbero essere ufficializzate nella trasmissione di Dazn “Open Var” anche se non ci sarà Rocchi in studio. Scrive il Corriere dello Sport: «Non è rigore e non è da Var». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Il designatore, Rocchi, boccia gli arbitri e il Var di Verona-Juve e Napoli-Pisa per gli errori macroscopici commessi sul tocco di braccio di Joao Mario, sul mancato rosso a Orban e sul rigore non dato al Pisa per il fallo di De Bruyne. L'analisi: https://fanpa.ge/KC - facebook.com Vai su Facebook
Bufera arbitri: "Milan-Fiorentina, no rigore e no Var". Rocchi boccia Marinelli e Abisso, fermati - Continuano le polemiche sul penalty assegnato a San Siro, oggi i vertici CAN chiariranno in tv l'episodio tra Parisi e Gimenez ... Come scrive corrieredellosport.it
Cds – Rocchi ferma Marinelli e Abisso: mai rigore quello del Milan. Che direbbe l’Inter se… - Posizione chiara quella del designatore in merito al rigore assegnato da Marinelli al Milan nel corso della gara con la Fiorentina ... Scrive msn.com
Arbitri contro Rocchi: caos in Milan-Fiorentina. Manca un rosso alla Juve - Abisso e Marinelli vanno contro Rocchi: non c'è il rigore di Parisi su Gimenez. Si legge su calciomercato.it