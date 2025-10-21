Rocchi boccia il rigore di Milan-Fiorentina | Non è mai rigore e non è mai da Var Corsport

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, torna sul rigore assegnato domenica sera in Milan-Fiorentina, rigore che ha consentito alla squadra di Allegri di realizzare la rete del 2-1 (con doppietta di Leao). Rigore aspramente contestato dalla Fiorentina, prima con Pradé e poi con Pioli. Il Corsport riporta le parole di Rocchi, parole che oggi dovrebbero essere ufficializzate nella trasmissione di Dazn “Open Var” anche se non ci sarà Rocchi in studio. Scrive il Corriere dello Sport: «Non è rigore e non è da Var». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

