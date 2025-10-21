Roby Rossini e Melody Castellari ospiti a Punto Radio Cascina
Pisa, 21 ottobre - Nuovo appuntamento con domani alle 14 con il programma Cartoline digitali su Punto Radio Cascina, nel quale saranno ospiti Roby Rossini e Melody Castellari. Il conduttore Luca Doni, con la collaborazione di Alex Galli, li intervisterà in diretta per presentare il nuovo singolo "Due universi", realizzato in duetto con una delle voci femminili più belle della dance italiana, Melody Castellari, già interprete in progetti come Lady Violet (Inside To Outside), Adam (Zombie), Dear (Talk To Me) e molti altri. Scritto insieme al musicista pugliese Gaudenzio Contestabile (in arte Prince Gaudy) con l’apporto creativo della stessa Melody Castellari, insieme ad Alex Leblanc, socio storico di Rossini con il quale ha condiviso inoltre la produzione musicale e la realizzazione del magnetico video lyrics e con il quale collabora sin dai primi anni 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Pronti ! Siamo come “ DUE UNIVERSI” roby rossini , Melody Castellari Fuori ovunque stanotte a mezzanotte Revamp Records Alex.Leblanc #robyrossini #melodycastellari #musica #music #musicadance #italodance #musicaitaliana #italodisco #elettr - facebook.com Vai su Facebook
Roby Rossini e Melody Castellari ospiti a Punto Radio Cascina - Nuovo appuntamento con domani alle 14 con il programma Cartoline digitali su Punto Radio Cascina, nel quale saranno ospiti Roby Rossini e Melody Castellari. lanazione.it scrive
Torna Roby Rossini con “Due Universi”, il nuovo singolo - Il nuovo singolo è in duetto con Melody Castellari, una delle voci femminili più belle della dance ita ... Scrive corrierenazionale.it
Roby Rossini presenta Due Universi - Da Venerdì 3 Ottobre su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica torna Roby Rossini con Due Universi. Da comunicati-stampa.net