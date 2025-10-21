roby rossini e melody castellari ospiti a punto radio cascina

Pisa, 21 ottobre - Nuovo appuntamento con domani alle 14 con il programma Cartoline digitali su Punto Radio Cascina, nel quale saranno ospiti Roby Rossini e Melody Castellari. Il conduttore Luca Doni, con la collaborazione di Alex Galli, li intervisterà in diretta per presentare il nuovo singolo "Due universi", realizzato in duetto con una delle voci femminili più belle della dance italiana, Melody Castellari, già interprete in progetti come Lady Violet (Inside To Outside), Adam (Zombie), Dear (Talk To Me) e molti altri. Scritto insieme al musicista pugliese Gaudenzio Contestabile (in arte Prince Gaudy) con l’apporto creativo della stessa Melody Castellari, insieme ad Alex Leblanc, socio storico di Rossini con il quale ha condiviso inoltre la produzione musicale e la realizzazione del magnetico video lyrics e con il quale collabora sin dai primi anni 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it

