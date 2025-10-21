Robin Hood – L’origine della leggenda la spiegazione del colpo di scena dello sceriffo di Nottingham

La nuova versione di Robin Hood – L’origine della leggenda del regista Otto Bathurst, con Taron Egerton nel ruolo dell’affascinante ladro dal cuore d’oro, si conclude con un colpo di scena piuttosto importante riguardante Will Scarlet ( Jamie Dornan ) e lo sceriffo di Nottingham. Dopo che Robin e Little John ( Jamie Foxx ) riescono a uccidere lo sceriffo originale ( Ben Mendelsohn ), impiccandolo in una chiesa, un nuovo sceriffo assume il suo ruolo. Quello sceriffo non è altro che Will, uno dei fedeli Merry Men di Robin nelle storie originali, che nel film di Bathurst diventa suo nemico mortale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it