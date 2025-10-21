Roberto Saviano spiega il piano del figlio di Totò Riina | Riavvicinare i più giovani a cosa nostra

Roberto Saviaa le parole di Salvo Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina, recentemente intervenuto come ospite in un podcast su YouTube, per parlare di Cosa nostra, del rapporto che aveva con il padre e del contesto familiare, sociale e culturale in cui ha vissuto. Per Saviano il piano di Salvo Riina è chiaro: "Riabilitare il padre e far riavvicinare i più giovani a Cosa Nostra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dall’amico @DAVIDPARENZO sento dire da Mirella Serri che la politica querela i giornalisti. E vero. La sinistra con Il Tempo lo fa due volte al giorno. In modo sistematico. Collezione da Louvre. Sfido chiunque compreso @robertosaviano a fare una gara di qu - X Vai su X

In queste ore Roberto Saviano è finito nel solito ferocissimo tritacarne mediatico della destra per aver detto ieri a “Otto e mezzo” e sui suoi canali, parlando di Ranucci, qualcosa che è ovvio a chiunque non sia vissuto su Marte negli ultimi dieci anni. Che i giorn - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Saviano attacca i politici dopo la solidarietà a Sigfrido Ranucci e spiega cosa sono le SLAPP - Roberto Saviano critica la solidarietà dei politici a Sigfrido Ranucci e denuncia le SLAPP, querele usate per intimidire chi fa informazione ... Segnala virgilio.it

Saviano "spiega" l'attentato a Sigfrido Ranucci e punta il dito contro Governo e social: "Che vi aspettavate?" - Roberto Saviano tira in ballo il Governo e accusa i social sull'attentato a Sigfrido Ranucci: "Chi lo ha colpito voleva mandare un messaggio" ... Segnala virgilio.it

Home Attualità Le Iene Le Iene 2025, il monologo di Roberto Saviano: “ogni volta che una... - Roberto Saviano, il monologo a Le Iene 2025: "Sigfrido Ranucci ha ricevuto oltre 170 denunce per le inchieste di Report". Riporta superguidatv.it