Rkomi lo spettacolo più intimo | Cerco la libertà e nuovi orizzonti ma resto un auto-sabotatore A Sanremo se ho il brano giusto

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puoi rimodulare i palasport, ma non certo i sogni. E Rkomi di fantasie nascoste nel cappello dello spettacolo teatrale portato al debutto venerdì scorso agli Arcimboldi ne ha da vendere. "I teatri hanno un’anima fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano che non puoi trovare nelle arene", spiega lui, atteso l’11 novembre ancora agli Arcimboldi, il 4 dicembre al Teatro Display di Brescia e il 12 al Ponchielli di Cremona. "Per questo, quando ho capito che il mio nuovo album stava prendendo una piega più intima del previsto ho accettato l’idea di cambiargli destinazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rkomi lo spettacolo pi249 intimo cerco la libert224 e nuovi orizzonti ma resto un auto sabotatore a sanremo se ho il brano giusto

© Ilgiorno.it - Rkomi, lo spettacolo più intimo: "Cerco la libertà e nuovi orizzonti ma resto un auto-sabotatore. A Sanremo se ho il brano giusto"

Argomenti simili trattati di recente

rkomi spettacolo pi249 intimoRkomi, lo spettacolo più intimo: "Cerco la libertà e nuovi orizzonti ma resto un auto-sabotatore. A Sanremo se ho il brano giusto" - Capisco chi va a fare le proprie esperienze altrove e poi torna con il coltello dalla parte del man ... Scrive ilgiorno.it

rkomi spettacolo pi249 intimoRkomi incanta al Teatro Arcimboldi - Rkomi sceglie i teatri per un tour intimo, riflettendo sulla sua carriera e abbracciando un nuovo equilibrio. notiziemusica.it scrive

rkomi spettacolo pi249 intimoRkomi, a suo ritmo al Teatro degli Arcimboldi di Milano - Sostituì il tour nei palazzetti con quello nei teatri. Scrive rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Rkomi Spettacolo Pi249 Intimo