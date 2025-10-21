Puoi rimodulare i palasport, ma non certo i sogni. E Rkomi di fantasie nascoste nel cappello dello spettacolo teatrale portato al debutto venerdì scorso agli Arcimboldi ne ha da vendere. "I teatri hanno un’anima fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano che non puoi trovare nelle arene", spiega lui, atteso l’11 novembre ancora agli Arcimboldi, il 4 dicembre al Teatro Display di Brescia e il 12 al Ponchielli di Cremona. "Per questo, quando ho capito che il mio nuovo album stava prendendo una piega più intima del previsto ho accettato l’idea di cambiargli destinazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rkomi, lo spettacolo più intimo: "Cerco la libertà e nuovi orizzonti ma resto un auto-sabotatore. A Sanremo se ho il brano giusto"