Rizzo Pinna acciuffa il Carpi nel finale L’Ascoli porta a casa un buon punto

ASCOLI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Cecotti, Rosetti (dal 49’ s.t. Verzza), Figoli, Rigo; Cortesi, Casarini (dal 26’ s.t. Sall); Stanzani (dal 39’ s.t. Amayah). Panchina: Scacchetti, Perta, Tcheuna, Mahrani, Toure, Pitti, Arcopinto, Visani, Pietra. All. Cassani ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (dal 12’ s.t. Rizzo); Milanese (dal 27’ s.t. Ndoj), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (dal 27’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Oviszach, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Corradini. All. Agostinone (Tomei squalificato) Arbitro: Gemelli di Messina Marcatori: al 35’ s. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rizzo Pinna acciuffa il Carpi nel finale. L’Ascoli porta a casa un buon punto

