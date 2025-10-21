RiVedersi | arriva a Salerno il workshop gratuito di fotografia autobiografica e terapeutica
Partirà il 30 ottobre presso la sede del Centro Antiviolenza Leucosia il primo workshop di fotografia terapeutica e autobiografica gratuito dal titolo “(Ri)Vedersi” a cura di Adriana Alfano, operatrice Antiviolenza, counselor sistemico-relazionale e fotografa.Il percorso, promosso e sponsorizzato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arriva anche in Italia il romanzo che ha venduto 38.000 in Svezia ed è stato tradotto in 7 lingue. Lisa Bjärbo- Johanna Lindbäck - Sara Ohlsson: "UGLY GIRLS- L’account". Traduzione di Samantha K. Milton Knowles Formato: 13,3 x 21,5 cm, brossura Prezzo: € - facebook.com Vai su Facebook