RiVedersi | arriva a Salerno il workshop gratuito di fotografia autobiografica e terapeutica

Partirà il 30 ottobre presso la sede del Centro Antiviolenza Leucosia il primo workshop di fotografia terapeutica e autobiografica gratuito dal titolo “(Ri)Vedersi” a cura di Adriana Alfano, operatrice Antiviolenza, counselor sistemico-relazionale e fotografa.Il percorso, promosso e sponsorizzato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it