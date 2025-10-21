Riva come evolve un mito?
Siamo stati al Cannes Yachting Festival, dove il cantiere di Sarnico ha presentato quattro nuovi modelli, e ci siamo chiesti quali siano i segreti per intervenire su un brand così iconico, senza tradirne l'heritage: «Devi capire il marchio, metabolizzarne il dna, e poi provare a dimenticarlo», ci spiega il designer Mauro Micheli. «Così da poter guardare al futuro, conservando il filo rosso dell’identità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
