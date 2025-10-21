Ritrovato morto il reggino scomparso nel Catanzarese

Il corpo senza vita di Ferdinando Rossi è stato ritrovato senza vita a Curinga in provincia di Catanzaro. Del 74enne residente nel comune di Sinopoli, nel Reggino, era stata denunciata la scomparsa ieri pomeriggio dal parroco della chiesa. Da quanto si apprende, il cadavere è stato ritrovato in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

