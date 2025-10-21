Ritorno alla normalità Riconsegnate le chiavi dei magazzini di ReSo
Vernice fresca, impianti elettrici nuovi e scatoloni già stipati (quelli provenienti dalla raccolta alimentare che è stata fatta durante l’ultimo fine settimana) pronti per essere distribuiti alle famiglie in difficoltà. Quel che è accaduto a giugno adesso resta un brutto ricordo. Sono state riconsegnate ieri, a cinque mesi dall’incendio, le chiavi dei rinnovati locali di Re.So, associazione che da vent’anni anni a Empoli si occupa di recuperare prodotti alimentari ed extra alimentari per donarli a chi ne ha bisogno. Ottenuta l’autorizzazione a riaprire e dichiarata l’agibilità del magazzino di via Magolo, ad Avane, l’assessora alla Transizione Ecologica e alle Politiche per il Riuso Laura Mannucci ha consegnato le chiavi alla presidente di Re. 🔗 Leggi su Lanazione.it
