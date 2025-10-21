Ritorno al futuro Day tutti i modi per celebrare i 40 anni del cult di fantascienza

La trilogia in streaming, il primo film di nuovo in sala restaurato in 4K grazie a Nexo, il cofanetto home video in edizione limitata di Fan Factory, raduni, eventi, cosplay e l'imperdibile mostra-evento Back in Time - The Exhibition. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Ritorno al futuro Day, tutti i modi per celebrare i 40 anni del cult di fantascienza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La trilogia rimasterizzata al cinema, ma anche una mostra e un libro-memoir: se sei un vero amante del "continuum-tempo-spazio", scopri come celebrare oggi il 40° anniversario del "Ritorno al futuro Day" - facebook.com Vai su Facebook

Ritorno al Futuro compie 40 anni, revival al cinema e boom di gadget sulla saga - Il revival coinvolge anche gadget e poster legati al film, con una crescita rispettiva del 47% e del 41% nelle ricerche. Come scrive ansa.it

Ritorno al Futuro Day, torna al cinema la saga cult amata da intere generazioni - spazio", scopri come celebrare il 40° anniversario del "Ritorno al futuro Day" ... Scrive libreriamo.it

Perché il 21 ottobre si celebra il «Ritorno al Futuro Day»: il film torna al cinema per i 40 anni dalla prima uscita - Nel 2025 si festeggia l'anniversario dall'uscita del lungometraggio diretto da Robert Zemeckis e diventato un culto per gli appassionati di cinema (e per i nerd). corriere.it scrive