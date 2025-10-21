Ritorna la Sagra del Fusillo Felittese | appuntamento nel week-end
Conto alla rovescia, a Felitto, per “Sapori d’Autunno”, dove sarà possibile gustare lo squisito Fusillo nella sua variante #limitededition e nella sua versione originale. Appuntamento, dunque, venerdì 24 ottobre, a cena dalle 19, nonché sabato 25 ottobre a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19 e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
