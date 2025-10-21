Ritocchi low cost il chirurgo Santanchè | Pericolosi sia in Italia sia all’estero

(Adnkronos) – Scegliere di sottoporsi a interventi chirurgici low cost "è pericoloso sia in Italia che all'estero. Il prezzo basso rispetto alla media, infatti, non indica che il chirurgo sia più onesto, ma solo che qualche cosa toglie dalla sua prestazione o dalla struttura in cui ti porta: perché le strutture che garantiscono sicurezza costano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Corriere della Sera. . Un velivolo della compagnia low cost Air Arabia ha perso quota subito dopo il decollo dall’aeroporto di Catania, arrivando a circa sessanta metri dal mare e a una velocità di oltre 480 chilometri orari. L’aereo è poi risalito rapidamente, ma - facebook.com Vai su Facebook

Ritocchi low cost, il chirurgo Santanchè: "Pericolosi sia in Italia sia all'estero" - Un fenomeno che non comprendo: è come inseguire canoni estetici vecchi 40 anni correndo pure dei rischi' ... Segnala adnkronos.com

Turchia e Albania prime mete ritocchi all'estero low cost, ecco le complicanze più frequenti - Le censisce un registro della Sicpre, referente il chirurgo plastico Giuseppe Giudice: 'Dalla mastoplastica additiva e riduttiva alla lipoaspirazione gli interventi più richiesti' ... Secondo adnkronos.com

Medici trovati sui social e ritocchi low cost. Viaggio nei centri estetici abusivi di Roma - Intorno, situazioni di irregolarità in strutture dove c'è chi si improvvisa medico. romatoday.it scrive