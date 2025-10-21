Ritmo di classe | il rap che educa

Un libro che nasce da un laboratorio e torna in classe, con il ritmo nelle vene e la lingua al centro: così Giuseppe Passalacqua racconta un’educazione che unisce testa e pancia, dai banchi alla strada. “Rap up! Esercizi di stile dalla poesia alla trap” arriva in libreria il 24 ottobre. Rap e scuola, un patto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

