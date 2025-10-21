Ritiro Pogacar l’annuncio della madre preoccupa | lo hanno visto tutti

Arrivano nuove dichiarazioni sul campione di ciclismo Tadej Pogacar. Ora c’è grande apprensione da parte dei suoi fan. Tadej Pogacar è un grandissimo campione di ciclismo ed è riconosciuto come uno degli sportivi più forti degli ultimi decenni. L’atleta sta riportando interesse al ciclismo a suon di record, raggiungendo numeri impressionanti e vittorie su qualsiasi tipologia di gara. Anche questo 2025 ha visto lo sloveno come protagonista assoluto, lasciando un solco totale rispetto agli avversari presenti nel circuito. Futuro Pogacar, spuntano le dichiarazioni sul suo futuro. Negli ultimi mesi Tadej Pogacar ha rilasciato diverse dichiarazioni riguardo il suo futuro, talvolta anche abbastanza criptiche. 🔗 Leggi su Sportface.it