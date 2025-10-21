Ritirate quella candidata Enrico Mentana l’appello in vista delle prossime regionali
Enrico Mentana è tornato a esprimersi pubblicamente su un tema che ha infiammato il dibattito politico e mediatico. Il direttore del Tg di La7, noto per la sua fermezza e la chiarezza dei suoi interventi, ha pubblicato un lungo post sui social per commentare una vicenda che ha suscitato polemiche trasversali. Con tono severo ma equilibrato, Mentana ha voluto distinguere due piani: da un lato la condanna di certe espressioni offensive, dall’altro la necessità di mantenere coerenza e rigore nelle scelte politiche. >> Intercettazioni choc ad Andrea Sempio e i genitori in auto: “Sei preoccupato.”. Nuovo colpo di scena su Garlasco: cosa si sono detti Il giornalista, che da anni si batte per una comunicazione libera ma rispettosa, ha premesso: “Le parole di Paolo Mieli sono state sicuramente molto infelici e sgradevoli”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Campi Salentina: controlli straordinari dei Carabinieri per alcol, droga e sicurezza sul lavoro. Campi Salentina: controlli straordinari dei Carabinieri tra alcol, droga e sicurezza. Patenti ritirate, denunce e sanzioni per lavoro nero. #notizie #news #cronaca #po - facebook.com Vai su Facebook
Il genocidio di Gaza irrompe nelle Regionali in Campania: dopo il caso Mieli, Enrico Mentana contro Souzan Fatayer per un post Fb - La candidata Avs Souzan Fatayer nella bufera per un video condiviso via social in cui parla l'ex ambasciatore di Israele ma nella descrizione si inneggia ... fanpage.it scrive
“Ritirare la candidatura”: con chi ce l’ha Enrico Mentana, il post social - Sempre diretto e limpido nel suo modo di fare informazione e dare le proprie visioni, Enrico Mentana non si è smentito anche questa volta. Si legge su newsmondo.it
Caso Fatayer, dopo lo scoop de Il Tempo anche Mentana chiede il ritiro della candidatura - Lo scoop de Il Tempo sui post della candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer sta facendo discutere e a chiedere il ritiro del suo nome dalle liste ... iltempo.it scrive