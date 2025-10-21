Ritirate quella candidata Enrico Mentana l’appello in vista delle prossime regionali

Caffeinamagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Mentana è tornato a esprimersi pubblicamente su un tema che ha infiammato il dibattito politico e mediatico. Il direttore del Tg di La7, noto per la sua fermezza e la chiarezza dei suoi interventi, ha pubblicato un lungo post sui social per commentare una vicenda che ha suscitato polemiche trasversali. Con tono severo ma equilibrato, Mentana ha voluto distinguere due piani: da un lato la condanna di certe espressioni offensive, dall’altro la necessità di mantenere coerenza e rigore nelle scelte politiche. >> Intercettazioni choc ad Andrea Sempio e i genitori in auto: “Sei preoccupato.”. Nuovo colpo di scena su Garlasco: cosa si sono detti Il giornalista, che da anni si batte per una comunicazione libera ma rispettosa, ha premesso: “Le parole di Paolo Mieli sono state sicuramente molto infelici e sgradevoli”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ritirate candidata enrico mentanaIl genocidio di Gaza irrompe nelle Regionali in Campania: dopo il caso Mieli, Enrico Mentana contro Souzan Fatayer per un post Fb - La candidata Avs Souzan Fatayer nella bufera per un video condiviso via social in cui parla l'ex ambasciatore di Israele ma nella descrizione si inneggia ... fanpage.it scrive

ritirate candidata enrico mentana“Ritirare la candidatura”: con chi ce l’ha Enrico Mentana, il post social - Sempre diretto e limpido nel suo modo di fare informazione e dare le proprie visioni, Enrico Mentana non si è smentito anche questa volta. Si legge su newsmondo.it

ritirate candidata enrico mentanaCaso Fatayer, dopo lo scoop de Il Tempo anche Mentana chiede il ritiro della candidatura - Lo scoop de Il Tempo sui post della candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer sta facendo discutere e a chiedere il ritiro del suo nome dalle liste ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ritirate Candidata Enrico Mentana