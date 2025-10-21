Risultati Champions League LIVE | il Psv ne fa 6 al Napoli 4-0 Inter con l’Union SG dilagano Arsenal e Psg

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Risultati Champions League. Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve Giornata 1. Giornata 2. Giornata 3. Giornata 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati champions league live il psv ne fa 6 al napoli 4 0 inter con l8217union sg dilagano arsenal e psg

© Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: il Psv ne fa 6 al Napoli, 4-0 Inter con l’Union SG, dilagano Arsenal e Psg

Altri contenuti sullo stesso argomento

risultati champions league liveRisultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score delle partite (3^ giornata, 21 ottobre 2025) - Risultati Champions League, classifica: martedì 21 ottobre inizia la terza giornata del super girone, in campo stasera ci sono Inter e Napoli. Scrive ilsussidiario.net

risultati champions league livePSV Eindhoven – Napoli Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00. Secondo stadiosport.it

risultati champions league liveChampions League, alle 21 PSV Eindhoven-Napoli e Union SG-Inter: le formazioni - Le squadre di Conte e Chivu tornano in campo per la 3^ giornata della massima competizione europea. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Risultati Champions League Live