Risultati Champions League caduta rovinosa del Napoli il PSG strapazza il Leverkusen | ecco come sono andate le altre partite di oggi
Inter News 24 Risultati Champions League, tonfo del Napoli in Olanda contro il PSV Eindhoven: disastro per gli azzurri, Driouech segna ancora. Il Napoli subisce una pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven, con un finale che vede i padroni di casa trionfare 6-2 grazie anche alla rete di Driouech, che ha approfittato di un contropiede per siglare l’ennesima rete della serata. Il match, che era iniziato con un gol di McTominay per il Napoli, è rapidamente sfuggito di mano agli azzurri. Dopo il pareggio del PSV con un autogol di Buongiorno, i padroni di casa hanno dominato la scena, segnando ripetutamente e approfittando delle difficoltà difensive del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Torna la Champions e con essa i grandi club d'Europa. Così la classifica del torneo, contando tutti i risultati dalla riforma ad oggi. - X Vai su X
La classifica della fase a campionato della Champions League femminile dopo la seconda giornata Sconfitte le italiane Roma e Juventus rispettivamente dal Barcellona e dal Bayern Monaco. Nei commenti i risultati e i dettagli su ogni gara Vai su Facebook
Champions League, alle 21 PSV Eindhoven-Napoli e Union SG-Inter: le formazioni - Le squadre di Conte e Chivu tornano in campo per la 3^ giornata della massima competizione europea. Si legge su tg24.sky.it
Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score delle partite (3^ giornata, 21 ottobre 2025) - Risultati Champions League, classifica: martedì 21 ottobre inizia la terza giornata del super girone, in campo stasera ci sono Inter e Napoli. Secondo ilsussidiario.net
Risultati e Classifica Champions League - Risultati Champions League: diretta gol live score delle quattro partite che mercoledì 20 agosto si giocano per l'andata dei playoff. Lo riporta ilsussidiario.net