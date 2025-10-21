Risultati Champions League caduta rovinosa del Napoli il PSG strapazza il Leverkusen | ecco come sono andate le altre partite di oggi

Inter News 24 Risultati Champions League, tonfo del Napoli in Olanda contro il PSV Eindhoven: disastro per gli azzurri, Driouech segna ancora. Il Napoli subisce una pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven, con un finale che vede i padroni di casa trionfare 6-2 grazie anche alla rete di Driouech, che ha approfittato di un contropiede per siglare l’ennesima rete della serata. Il match, che era iniziato con un gol di McTominay per il Napoli, è rapidamente sfuggito di mano agli azzurri. Dopo il pareggio del PSV con un autogol di Buongiorno, i padroni di casa hanno dominato la scena, segnando ripetutamente e approfittando delle difficoltà difensive del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

