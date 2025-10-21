Rissa al Cas di via Mattei | tre feriti un arresto per lesioni aggravate
Una coltellata al fianco, arrivata fino al fegato ma per fortuna senza lesioni gravi. È il bilancio della violenta rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di domenica al Cas di via Mattei, centro di accoglienza per migranti alla periferia est di Bologna, dove un gruppo di ospiti si è affrontato a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
