Rissa a Torino Barriera di Milano | diverse persone si affrontano in strada alcuni feriti e un denunciato
Una rissa è scoppiata nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, all'incrocio tra via Lauro Rossi e corso Vercelli a Torino. “Ha coinvolto numerosi soggetti stranieri, che ancora una volta si sono affrontati in strada come dei veri e propri selvaggi - commenta su Facebook Verangela Marino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
++ Rissa - pestaggio in corso Francia ++ Ieri sera, domenica 12 ottobre, si è verificata una rissa in corso Francia, all'altezza del capolinea dei bus. A denunciarlo è Raffaele Marascio, consigliere della Circoscrizione 4 di Torino. Marascio ha anche pubblicato il Vai su Facebook
Rissa e recupero infinito. Il 3-3 tra Lazio e Torino finisce nel caos, ecco cosa è successo - X Vai su X
Rissa in Barriera di Milano, il video della polizia locale che ferma il giovane con il machete - Sequenze lunghe e concitate, frammenti da un venerdì rosso di violenza e tensioni raccolte nella stessa via del quartiere torinese di Barriera di Milano. Scrive rainews.it
Torino, ancora un rissa in Barriera di Milano. «Qua sembra tutto consentito» - A denunciare una nuova rissa è Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione ... Riporta video.corriere.it
Il video della maxi rissa con coltelli e mazze chiodate in Barriera di Milano a Torino - Violenta aggressione qualche giorno fa a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, precisamente in via Bra. Si legge su blitzquotidiano.it