Risponde ad un annuncio di lavoro come badante ma viene sequestrata e violentata per un mese

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 60enne del posto responsabile di sequestro di persona e violenza sessuale, reati commessi ai danni di una 44enne di origini romene residente nel Messinese.Una vera e propria odissea per la donna che, rispondendo ad un’inserzione pubblicata online su. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

