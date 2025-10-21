Risponde ad annuncio di lavoro per badante sequestrata e violentata per un mese | liberata dai carabinieri

La vittima è una donna di 44 anni di origine rumena che aveva risposto a un annuncio social per un lavoro da badante a Palagonia, in provincia di Catania. Una volta sul posto, però, è stata sequestrata da un sessantenne che l'ha picchiata e violentata per circa un mese prima dell'irruzione dei carabinieri e dell'arresto in flagranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

