Risponde a un annuncio per badante sequestrata e violentata in casa per un mese

Dopo un mese l'incubo è finito. Una donna - 44 anni - di origini romene è stata sequestrata e violentata da un 60enne di Palagonia - nel Catanese - arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. La vittima avrebbe risposto ad un annuncio di lavoro online in cui si offriva un posto da badante per anziani. Una volta contattato l'uomo, la 44enne si sarebbe recata a casa dell'indagato per discutere i termini del lavoro, lo stipendio e conoscere la persona da accudire. Poi l'inizio dell'incubo. Una volta arrivata la donna si sarebbe insospettita per via del comportamento anomalo dell'uomo. La casa era colma di lattine di birra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Risponde a un annuncio per badante, sequestrata e violentata in casa per un mese

Risponde ad un annuncio di lavoro come badante ma viene sequestrata e violentata per un mese

