Risponde a un annuncio di lavoro online come badante | viene sequestrata e violentata per un mese

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tenuta segregata in casa per un mese e violentata ripetutamente: è l'incubo vissuto da una 44enne di nazionalità rumena residente in provincia di Messina, iniziato dopo aver risposto a un annuncio di lavoro come badante.L'inserzione pubblicata online era un pretesto: ad ammetterlo è stato lo. 🔗 Leggi su Today.it

