Risponde a un annuncio di lavoro online come badante | viene sequestrata e violentata per un mese

Tenuta segregata in casa per un mese e violentata ripetutamente: è l'incubo vissuto da una 44enne di nazionalità rumena residente in provincia di Messina, iniziato dopo aver risposto a un annuncio di lavoro come badante.L'inserzione pubblicata online era un pretesto: ad ammetterlo è stato lo. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Risponde ad un annuncio di lavoro come badante ma viene sequestrata e violentata per un mese ift.tt/q4BOatV ift.tt/FyTdi0X - X Vai su X

VAIELETTRICO RISPONDE / Fine corsa per le ibride plug-in? È quel che ci chiede Giorgio, un lettore, dopo avere letto la notizia su un annuncio pubblicitario della BYD. - facebook.com Vai su Facebook

Risponde a un annuncio per badante: sequestrata e violentata in casa per un mese - La 44enne, di origini romene, ha una figlia di 12 anni: il suo incubo è durato 30 giorni, finché l'aguzzino non ha dimenticato il cellulare a casa che è ... Si legge su ilgiornale.it

Risponde a un annuncio di lavoro come badante e si trova sequestrata e violentata in casa per un mese. Arrestato un 60enne di Catania - Dall'appuntamento per il colloquio di lavoro non era più tornata ... Lo riporta open.online

Donna risponde ad annuncio di lavoro, violentata - Ha risposto a un annuncio di offerta di lavoro come addetta alle pulizie in appartamenti per turisti pubblicato in un sito web, ma quando la donna di 28 anni si è presentata al colloquio è stata ... Come scrive ansa.it