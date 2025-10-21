Risponde a un annuncio di lavoro come badante e si trova sequestrata e violentata in casa per un mese Arrestato un 60enne di Catania

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. La donna aveva risposto a un’inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani e perciò si era recata a casa del suo aguzzino per conoscere la persona da accudire e concordare i termini economici. L’uomo avrebbe però svelato che l’inserzione era un pretesto e avrebbe tenuto prigioniera la romena per un mese, violentandola ripetutament e.  I tentativi di fuga, i pugni, la stanza chiusa a chiave. 🔗 Leggi su Open.online

