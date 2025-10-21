Risponde a un annuncio di lavoro come badante e si trova sequestrata e violentata in casa per un mese Arrestato un 60enne di Catania

I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. La donna aveva risposto a un’inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani e perciò si era recata a casa del suo aguzzino per conoscere la persona da accudire e concordare i termini economici. L’uomo avrebbe però svelato che l’inserzione era un pretesto e avrebbe tenuto prigioniera la romena per un mese, violentandola ripetutament e. I tentativi di fuga, i pugni, la stanza chiusa a chiave. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

In seguito all’annuncio ufficiale della fine della guerra a Gaza, Caritas Gerusalemme è stata tra le prime organizzazioni umanitarie a rispondere, agendo rapidamente per soddisfare i bisogni urgenti di famiglie e bambini in tutta la Striscia. A pochi giorni dal c - facebook.com Vai su Facebook

Fine corsa per la auto plug-in #hybrid ? È quel che ci chiede un lettore, dopo avere letto un annuncio in tal senso firmato dalla marca cinese @BYDCompany. @vaielettrico risponde https://vaielettrico.it/fine-corsa-per-le-ibride-plug-in/… - X Vai su X

Risponde ad annuncio di lavoro per badante, sequestrata e violentata per un mese: liberata dai carabinieri - La vittima è una donna di 44 anni di origine rumena che aveva risposto a un annuncio social per un lavoro da badante a Palagonia, in provincia di Catania ... Scrive fanpage.it

Risponde a un annuncio per badante, sequestrata e violentata in casa per un mese - Il suo incubo è durato finché l'aguzzino non ha dimenticato il cellulare a casa e lei è riuscita ... Come scrive msn.com

Risponde a un annuncio di lavoro come badante e si trova sequestrata e violentata in casa per un mese. Arrestato un 60enne di Catania - Dall'appuntamento per il colloquio di lavoro non era più tornata ... Lo riporta open.online