Risponde a un annuncio come badante ma è una trappola | sequestrata e violentata per un mese

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una 44enne romena attirata con una trappola da un uomo, arrestato dai carabinieri,  che per un mese l'ha sequestrata e violentata. La donna, residente nel Messinese, ad un’inserzione pubblicata online su un noto social media che offriva un posto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

