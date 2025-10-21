Risponde a un annuncio come badante ma è una trappola | sequestrata e violentata per un mese

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una 44enne romena attirata con una trappola da un uomo, arrestato dai carabinieri, che per un mese l'ha sequestrata e violentata. La donna, residente nel Messinese, ad un’inserzione pubblicata online su un noto social media che offriva un posto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

