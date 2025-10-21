Risoluzione Gcap il caccia che mette d’accordo tutti o quasi

Via libera dalla Commissione Esteri-Difesa del Senato all’approvazione della risoluzione sul Gcap (Global Combat Air Program) e all’avvio dell’esame dei programmi di acquisto di veicoli blindati anfibi e di munizioni guidate per obici dell’Esercito e di prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Un voto, quello di oggi, arrivato con la convergenza fra maggioranza e opposizione in commissione difesa del Senato, astenuti i Cinque Stelle. La risoluzione di Fdi scritta dal vicepresidente Roberto Menia ha trovato anche il favore dei dem. Iter completato, oggi il voto positivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

