Risoluzione Gcap il caccia che mette d’accordo tutti o quasi
Via libera dalla Commissione Esteri-Difesa del Senato all’approvazione della risoluzione sul Gcap (Global Combat Air Program) e all’avvio dell’esame dei programmi di acquisto di veicoli blindati anfibi e di munizioni guidate per obici dell’Esercito e di prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Un voto, quello di oggi, arrivato con la convergenza fra maggioranza e opposizione in commissione difesa del Senato, astenuti i Cinque Stelle. La risoluzione di Fdi scritta dal vicepresidente Roberto Menia ha trovato anche il favore dei dem. Iter completato, oggi il voto positivo. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La prossima settimana la maggioranza darà il via al programma Global Combat Air Program (Gcap), il progetto per gli aerei da combattimento di sesta generazione da sviluppare entro il 2035. Il programma sarà approvato anche con i voti del Pd che ha contri - facebook.com Vai su Facebook
Risoluzione Gcap, il caccia che mette d’accordo tutti (o quasi) - Difesa del Senato all’approvazione della risoluzione sul Gcap (Global Combat Air Program) e all’avvio dell’esame dei programmi di acquisto di veicoli blindati anfib ... Si legge su formiche.net
Difesa: verso aumento finanziamenti caccia Gcap, previsti 9,6 mld al 2035 - Lo riporta proposta risoluzione commissione Esteri Senato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive
Leonardo: nasce consorzio dell'elettronica per programma caccia Gcap - Nasce il consorzio tra le aziende dell'elettronica per la difesa che parteciperanno al programma Gcap ... Segnala ilsole24ore.com