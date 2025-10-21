Nuovo allarme in tema di salute alimentare, un alimento ricade nel rischio di contaminazione da salmonella: il Ministero della Salute si muove, provvedimento inappellabile Le varie zone e regioni italiane hanno un patrimonio davvero immenso, non soltanto in termini paesaggistici e culturali. Uno dei tanti motivi per cui il nostro paese è ammirato e invidiato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Rischio salmonella, questo alimento è stato richiamato dal mercato: lo ha deciso il Ministero