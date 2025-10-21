?Rischio crolli nuovo allarme a Bari | sgomberate due palazzine evacuate 20 famiglie

Quotidianodipuglia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di nuovo allarme crolli a Bari: questa mattina sono state evacuate due palazzine di sette piani situate in via Capriati, traversa di viale Einaudi, a causa del pericolo di cedimenti.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

rischio crolli nuovo allarme a bari sgomberate due palazzine evacuate 20 famiglie

© Quotidianodipuglia.it - ?Rischio crolli, nuovo allarme a Bari: sgomberate due palazzine, evacuate 20 famiglie

Contenuti che potrebbero interessarti

rischio crolli nuovo allarmeRischio crolli, nuovo allarme a Bari: sgomberate due palazzine, evacuate 20 famiglie - È di nuovo allarme crolli a Bari: questa mattina sono state evacuate due palazzine di sette piani situate in via Capriati, traversa di viale Einaudi, a causa del pericolo di ... Da quotidianodipuglia.it

Monza, Pastori e Casanova. Crolli e allarme sicurezza a vent’anni dalla chiusura della storica tessitura - La denuncia: "L’edificio è pieno di rottami, basta un temporale e si deteriora". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rischio Crolli Nuovo Allarme