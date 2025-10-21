Rischiamo 20 milioni di casi Nuovo allarme | Bassetti avverte gli italiani

– L’inverno non è ancora arrivato, ma il virus dell’influenza ha già iniziato a circolare in anticipo, mettendo in allerta medici e virologi. Dopo l’impennata di contagi registrata in Giappone, dove alcune scuole sono state costrette a chiudere, Matteo Bassetti lancia un avvertimento anche all’Italia: «Quest’anno potremmo arrivare a 18-20 milioni di casi, con un italiano su tre a letto con l’influenza». Un dato che, se confermato, segnerebbe una delle stagioni influenzali più intense dell’ultimo decennio. “Rischiamo 20 milioni di casi”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

