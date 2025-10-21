Rischia di sgretolarsi | allarme per i condomini del supergrattacielo 432 Park di New York

Paura a Manhattan per il super grattacielo 432 Park, inaugurato nel 2016 e che ha aperto la strada alle altissime e sottilissime torri del nuovo skyline di New York. L’allarme è stato lanciato: rischia di sgretolarsi. Centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancati nella facciata portante sarebbero il segnale, secondo ingegneri indipendenti e atti giudiziari consultati dal New York Times, di uno stress ben oltre le previsioni sulla struttura di 96 piani e 426 metri di altezza. I costruttori assicurano che l’edificio è sicuro, ma il Times cita nuovi danni e guasti ricorrenti (ascensori che si bloccano, oscillazione eccessiva nel vento, infiltrazioni di umidità), mentre le liti tra condòmini e costruttori blocca i lavori strutturali più invasivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

